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Ordu'da Baba ile Kızı Aynı Gün Hayatını Kaybetti

Ordu'da Baba ile Kızı Aynı Gün Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, baba ile kızı, aynı gün hayatını kaybetti. İlçeye bağlı İmeçli Mahallesi'nde dün asma yaprağı toplamak için tek katlı evin çatısına çıkan Nurgül Baştürk (59), dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Baştürk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahale rağmen kurtarılamadı. Kızının vefat ettiğini öğrenen felçli olan baba Mehmet Özcan (89) da rahatsızlanması üzerine götürüldüğü aynı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, bugün kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanda toprağa verildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, baba ile kızı, aynı gün hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İmeçli Mahallesi'nde dün asma yaprağı toplamak için tek katlı evin çatısına çıkan Nurgül Baştürk (59), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Baştürk, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesindeki müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kızının vefat ettiğini öğrenen felçli olan baba Mehmet Özcan (89) da rahatsızlanması üzerine götürüldüğü aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Baba ve kızının cenazeleri, bugün kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Yaşam

Perşembe Fatsa Ordu Baba Yaşam Haberler

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