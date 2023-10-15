Onur Büyüktopçu, annesiyle arasında güçlü bir bağ olduğunu ancak annesinin ailesi ve eşi tarafından yeterince sevilmeyen bir kadın olduğunu belirtti. Ayrıldıktan sonra annesinin onu bir yerlere koymaya çalıştığını ve yardım aldıktan sonra ilişkilerinin düzeldiğini söyledi.

Onur Büyüktopçu, annesiyle birlikte psikolojik yardım aldıklarını söyledi. Onur Büyüktopçu: Annemle aramda çok güzel bir bağ var ama, annem de ailesi tarafından çok sevilen, eşi tarafından çok sevilen, göklere çıkarılan bir kadın olmamış.

Annem babamla ayrıldıktan sonra beni bir yerlere koymaya çalıştı, sonra yardım aldık. Yardımdan sonra aramız çok iyi oldu. Terapist hanım şöyle söyledi: "O sizin oğlunuz, çocuğunuz"u anneme hatırlattı.