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Ölü Yunus Karaya Vurdu

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Yaşam Haberleri
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Fırtınanın ardından ölü bir yunus karaya vurdu.

ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde gece boyunca fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Dev dalgalar nedeniyle sahil kesiminde iskelelerden kopan taş ve tahta parçaları sahildeki yürüyüş yoluna dağıldı. Fırtınanın ardından ise ölü bir yunus karaya vurdu. Küçükkuyu Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Çanakkale Küçükkuyu Fırtına Hayvanlar Çevre Doğal Afetler Yaşam Haberler

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