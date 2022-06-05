Ölmeden önceki gün evinin penceresinden gökyüzüne bakan kadın, gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı - Haberler

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Ölmeden önceki gün evinin penceresinden gökyüzüne bakan kadın, gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ölmeden önceki gün evinin penceresinden gökyüzüne bakan kadın, gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı

İngiltere'de yaşayan 87 yaşındaki Nan Gwendoline adlı kadın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Gwendoline'nin başına ölmeden hemen önceki gün ise ilginç bir olay geldi. Evini temizlediği sırada pencereden gökyüzüne bakan kadın, büyükannesinin silüeti ile karşılaştı. Gwendoline hemen bu anı ölümsüzleştirdi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere'nin Leicestershire kentinde ikamet eden Nan Gwendoline adlı kadın, bir süreden bu yana meme kanseriyle mücadele ediyordu. Sürekli kemoterapiye giden kadın, sağlığı için de evini sık sık temizlemek zorunda kalıyordu.

Yine bir gün evini temizlemeye başlayan Gwendoline, yorulmasının ardından kafasını pencereden gökyüzüne doğru kaldırdı ve karşısındaki manzaraya inanamadı. Çünkü Gwendoline'nin karşısında ölen büyükannesinin silüeti duruyordu.

Ölmeden önceki gün evinin penceresinden gökyüzüne bakan kadın, gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı

İngiliz gazeteci Natalie Doig ise bu olayı duyduktan sonra Gwendoline'nun ailesiyle görüşmeye gitti. Yaşlı kadının, fotoğrafı hemen yakınlarıyla paylaştığı ve "Ailem beni gökyüzünden izliyor, beni çağırıyorlar" dediği iddia edildi.

Daha da ilginci ise yaşlı kadının hemen ertesi gün hayatını kaybetmesiydi. Hastalığının artık iyice ilerlemesi ve tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle durumu kötüleşen Gwendoline, geçtiğimiz yıl 87 yaşındayken yaşamını yitirdi. Ondan geriye ise çektiği bu fotoğraf kaldı:

Ölmeden önceki gün evinin penceresinden gökyüzüne bakan kadın, gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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