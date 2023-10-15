Ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Malatya- Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Van'a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait Mercedes marka otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken 24'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Kazada ölen; Serap Hazer, Ahmet Çiçek (31), Saide Taş (50), Ahmad Reshad (10), Yusuf Çınar Hazar ve Muhittin Bulun'un cenazeleri, kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından Gürün Devlet Hastanesi morgundan ailelerine teslim edildi.