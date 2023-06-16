Oğula çıkan kraliçe arı yüzlerce arıyı daha beraberinde getirdi

Kraliçenin konduğu duvarın yüzeyini kaplayan yüzlerce arı görenleri şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kovan arayışına (oğula) çıkan kraliçe arıyla birlikte gelen yüzlerce işçi arı, İl Orman Bölge Müdürlüğü'nün bahçesindeki duvarın yüzeyini kaplayarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan personeller dün akşam saatlerine doğru bahçelerinin köşesinde büyük bir arı kolonisi oluşmaya başladığını fark etti. Alışılagelmişin dışındaki görüntü karşısında şaşıran vatandaşlar, ilk olarak arıların sokmaması için diğer personelleri ve çocukları kapalı alanlara yönlendirdi. Oğula çıkan kraliçe arının duvara konması sonucunda toplanan koloni, arıcı maskesiyle duruma müdahale eden bir uzman tarafından zarar verilmeden kovana alındı. Arıcılar ise bu durumun değişken hava şartlarından ve şehir içerisindeki bir kovan sahibinin ilgisizliğinden dolayı kaynaklanabileceğini belirtti.