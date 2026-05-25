Haberler

Öğretmenin Heimlich Manevrasıyla Kurtardığı Öğrenci Okulun Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Mayıs tarihinde sabah saat 09.50'de İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, ders işleyeceği sınıfa girmek üzereyken sınıftan çıkan bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Karakaya, 5'inci sınıf öğrencisinin boğazını göstermesi üzerine Heimlich manevrası uyguladı.

Manevra sonrası öğrencinin soluk borusuna kaçan gözleme parçası çıkarıldı. Öğrencinin nefes alması düzelirken, öğretmenin hayat kurtaran bu müdahalesi okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

HABER: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara döndü, herkes aynı detaya takıldı
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor