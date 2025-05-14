Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Şırnak'ta bir öğretmen, okul bahçesinde nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak'ta Şehri Nuh Ortaokulu'nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bahçedeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız öğrenci Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı.
HAYAT KURTARAN MANEVRA
Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam