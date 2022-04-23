Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, kutunun içindeki herkesi duygulandırdı
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Sosyal medyada bir öğretmen tarafından hazırlanan video, viral oldu. "En sevdiğim öğrenci" diyerek öğrencilerden kutuya bakmalarını isteyen öğretmenin hazırladığı kutudan ayna çıkması, hem öğrenci mutlu etti hem de izleyenleri duygulandırdı. Öğretmene binlerce övgü dolu mesaj yağdı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medyada çeşitli videolar dolaşmaya devam ediyor. Bir öğretmen tarafından öğrencilerini mutlu etmek için hazırlanan video ise sosyal medyada hayli ilgi gördü.
Öğretmen, öğrencilere "En sevdiğim öğrenci kutuda, onu görmek istiyorsanız kutuya bakın" diyerek tek tek kutuya bakmalarını ancak kimsenin kutu hakkında yorum yapmamasını talep etti.
Öğrenciler de öğretmenlerinin isteğine uyarak teker teker kutuya bakmaya başladı. Bu sırada kutuya her giden öğrencinin de mutluluğunun yüzüne yansıdığı görüldü.
Videonun sonunda ise kutunun içinde ne olduğu gösterildi. Kutunun içindeki aynayı gören sosyal medya kullanıcıları, duygulandıklarını dile getirdi. Video, sosyal medyada da kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.