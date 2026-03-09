Haberler

Öğretmen, Öğrencisinin Boğazına Takılan Şekeri Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Güncelleme:
Malatya'da 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, teneffüste boğazına şeker takıldı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, Heimlich manevrası ile öğrencisini kurtardı.

MALATYA'da okulda boğazına şeker takılan 3'üncü sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ı, öğretmeni Çetin Yahşi Heimlich manevrası ile kurtardı.

Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste Eymen Kaplan'ın boğazına şeker takıydı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hemen Eymen'e müdahale etti. Yahşi, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisini kurtardı.

O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
