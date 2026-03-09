Öğretmen, Öğrencisinin Boğazına Takılan Şekeri Heimlich Manevrasıyla Kurtardı
Malatya'da 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan, teneffüste boğazına şeker takıldı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, Heimlich manevrası ile öğrencisini kurtardı.
Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste Eymen Kaplan'ın boğazına şeker takıydı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hemen Eymen'e müdahale etti. Yahşi, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisini kurtardı.
O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı