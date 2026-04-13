Öğrencilerden Ebabil Kuşuna İlk Yardım

VAN'ın İpekyolu Anadolu Lisesi drama topluluğu öğrencileri tarafından okul çevresinde bitkin halde bulunan ebabil kuşu, yapılan ilk bakımın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İpekyolu Anadolu Lisesi drama topluluğu öğrencileri, okul çevresinde yerde hareketsiz halde duran bir ebabil kuşu buldu. Kuşu okula götüren öğrenciler, su ve yiyecek vererek ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre bakımını üstlendikleri kuşun daha iyi koşullarda tedavi edilmesi gerektiğini düşünen öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, ebabil kuşunu teslim alarak tedavi altına aldı.

Okul yetkilileri, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın örnek davranış olduğunu belirterek, "Sevgi ve merhametin sadece insanlara değil, tüm canlılara gösterilmesi gerektiğini öğrencilerimiz bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı