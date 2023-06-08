Öğrencilerden örnek çevre farkındalığı: Belediye başkanı ile birlikte çöp topladılar

ERZURUM - Erzurum Şükrü Paşa Ortaokulu öğrencileri Çevre Haftası kapsamında farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attılar

Yakutiye Belediyesi"5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" sebebiyle ortaokul öğrencileri ile birlikte farkındalık oluşturan bir etkinliği gerçekleştirdi, öğrenciler belediye başkanıyla beraber çöp topladılar.

"Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre borcumuz var"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, çevre eğitiminin sadece bilgi vermekle kalmayıp insan davranışını da etkilemesi gerektiğini dile getirerek, "Bizde bu gün çocuklarımızla birlikte hem kendileri açısından hem de toplumsal açıdan farkındalık diyebileceğimiz bir programda buluştuk. Ülkemizde de çevre bilincinin giderek yaygınlaştığının bir göstergesi olarak 5 Haziran haftasında belediye olarak bir dizi etkinlik yaptık. Bu gün ki programımız bizim için özellikle çocuklarımızın içinde bulunması nedeniyle anlamlı. Yarının büyükleriyle daha temiz ve yaşanabilir çevre için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizin çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak gibi bir borcu var." dedi.

Öğrencilerden toplu temizlik

Yakutiye Belediyesi ekipleriyle ile beraber Şükrü Paşa semtinde toplu temizlik etkinliğine katılan Şükrü Paşa Ortaokulu öğrencileri de herkesi çevre açısından daha hassas ve ilgili olmaya davet ettiler. Öğrenciler ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar daha sonra eldivenlerini taktılar, çöp poşetlerini alarak etrafta bulunan çöpleri topladılar. Toplanan çöpler gelen ekiplere teslim edildi.