Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Öğrenciler Sultangazi Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Öğrenciler Sultangazi Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Ersu İlkokulu öğrencileri, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret ederek eğitimle ilgili sohbetler gerçekleştirdi. Dursun, çocuklara çeşitli hediyeler verirken onların hediyelerini de kabul etti.

HÜSEYİN Ersu İlkokulu öğrencileri, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Dursun, onlardan gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilerin Dursun'a çeşitli hediyeler de getirdiği ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eğitimin önemli olduğunu belirten Dursun, "Her şeyi sizler için yapıyoruz. Ayakları yere sağlam basan, güçlü bireyler yetişsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler ilçenizde istediğiniz kültürel, sanatsal ve sportif her faaliyete erişebilin diye alanlar açıyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Burası hepinizin, sık sık bekliyorum" dedi.

Ziyaretti dolma kalem, kupa gibi hediyeler alan Dursun, çocuklara sarılarak teşekkür etti. Dursun da minik misafirlerine 'mutluluk kutusu' hediye etti. Günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.