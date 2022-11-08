Asker oğlunu bir anda karşısında gören babanın tepkisi yürekleri ağza getirdi

Büyük emeklerle büyüttüğü oğlunu askere gönderen baba, kendisine yapılan sürpriz karşısında zor anlar yaşadı. Asker oğlunun bir anda karşısına çıkması nedeniyle heyecan yaşayan adam, baygınlık yaşamasıyla herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Askerden gelen gencin, babasına yaptığı sürpriz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde kapıyı açan baba, karşısında askerden gelen oğlunu görüyor. Bir süre duraksayan ve büyük şaşkınlık yaşadığı gözlenen baba daha sonra heyecanına yenik düşerek bayılıyor.

HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Görüntülerin devamında adamın bayılmasıyla birlikte kapı önündeki herkes büyük korku yaşarken, oğlunun ve arkadaşının hemen yaşlı adama müdahale ettiği görüldü. İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren video, kısa sürede sosyal mecralarda yüzbinler tarafından izlendi. Videoyla ilgili çok sayıda yorum da yapıldı.