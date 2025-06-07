Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki evinden 5 Haziran'da okula gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları 3. günde sürerken, ekipler yaylada yoğunlaştı. Mahallenin üst kısmında bulunan yayladaki barakalar ve mağaralar, eğitimli köpeklerle aranıyor.

Oğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları anlatan Hanife Koçak şunları söyledi: "Burak'ı saat 07.15'te okula ben gönderdim ve evden çıktı. Burak'ın kayıp olduğunu, müdürünün bizi çağırması üzerine okula giderek öğrendik. Eve gelir diye bekledik ancak gelmeyince jandarmaya haber vererek oğlumu aramaya başladık. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur. Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Burak, babası olmadığı için bana düşkündür.

"SAÇLARINI TIRAŞ MAKİNESİYLE KESTİK"

Burak'ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak'ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik. Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür.

"KÖMÜRLÜKTE ÇANTASINI BULMUŞLAR"

Ablaları da burada. Burak gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan bir çocuktu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış."

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; Burak'ın saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.