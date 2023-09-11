Odunpazarı Belediyesi Arıköy Projesi'nde bal hasadı için gün belirlendi

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Arıköy Projesi'nde, teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler de tamamlandı. Kovan başında geçekleşen uygulamalı eğitimlerin ardından sıra bal hasadına geldi.

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Arıköy Projesi'nde, teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler de tamamlandı. Kovan başında geçekleşen uygulamalı eğitimlerin ardından sıra bal hasadına geldi.

Odunpazarı Belediyesi'nin üniversiteler, odalar ve demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Arıköy'de, teorik eğitimlerin ardından pratik eğitimler de tamamlandı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası'nın katkıları ile gerçekleştirilen 2023 Yılı Arıcılık uygulama eğitimleri, ziraat teknikeri Muzaffer Söğütkıran tarafından verildi. Teorik eğitimlerin 4 grup halinde toplam 120 kişi ile tamamlandığı Arıköy'de, pratik eğitimler 10 kursiyere iki öğretici eşlik edecek şekilde yürütüldü. Pratik eğitimlerin de tamamlanması ile sıra bal hasadına geldi. Arıköy'de 13 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de bal hasadı yapılacak.

Her gruba 10 saatte uygulamalı kovan başında pratik eğitim verildiğini belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, kovan kontrolü, ana arı kontrolü, zayıf kolonileri birleştirme işlemi, besin kontrolü ve besleme, yağmacılık ve alınacak önlemler, çerçeve hazırlama ve kovana yerleştirme işlemi, gerekli durumda kovanda ikinci katın hazırlanması gibi konuların uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi. Eğitimlerde ayrıca arı hastalıklarına karşı alınacak önlemler ve ilaç uygulamaları hakkında da bilgilerin verildiğini kaydeden yetkililer, önceki dönemlerde verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerlerin büyük çoğunluğunun profesyonel arıcılık faaliyetlerine başladıklarını vurguladı. Yetkililer, 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek bal hasadına tüm Eskişehirlileri davet etti.