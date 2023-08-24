Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Seyitgazi'deki Orman Yangınına Müdahale Ediyor

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye gitti. OBAK, yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Olası afetlere hazırlık için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede çıkan orman yangınına müdahale etmek için Seyitgazi'ye gitti.

34 gönüllüsü ile dün akşam saatlerinde Eskişehir'den Seyitgazi'ye doğru yola çıkan OBAK, yangın bölgesine ulaştı. Tüm müdahalelere rağmen rüzgarın da etkisiyle devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren OBAK, gece boyunca yangına müdahale etti. Güney bölgesinde çıkan yangını söndüren OBAK, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Bugün sabah saatlerinde ise kuzey bölgesinde desteğe başlayan OBAK, yangın bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.