Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü

Güncelleme:
Düğününe 60 gün kala hemşire nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişkisini suçüstü yakalayan damat adayı ihanetten sonra nişanı bozdu. Damat adayı "Allah kurtardı" deyip lokma döktürdü.

Düğün hazırlıkları yapan bir damat adayı, nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişki yaşadığını öğrenince nişanı bozdu. Aldatıldığını düğününe 60 gün kala suçüstü yakalayan damat adayı, lokma döktürdü.

"ALLAH KURTARDI"

Asayiş Berkemal'in aktardıklarına göre; Damat adayı lokma arabasına şu yazıyı astı: "Hemşire nişanlım İlknur K. ile evli Dr. Abdullah K'nin 3 yıldır birlikte olduğunu ve aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve nişanı attım. Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun."

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yaşanan olay çevrede dikkat çekti. Lokma arabasının üzerindeki yazıyı gören dönüp bir daha baktı. Vatandaşlar lokmadan alırken bir yandan da damat adayına destek verdi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Çok eski bir haber.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

G zekalı namus sahibi namusu ifşa etmez. boş işler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Bilge:

Namusu değil, namuzsuzu ifşa etmiş…

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıASar Gnc:

keşke Abdullah K. nin karisida senin gibi şanslı olsaydı.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Kimse evlenmemeli çünkü herkes doğalca yaşlanıyor ve doğalca ölüyor.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

3 ay önce yine siz yayınladınız bu haberi. kıytırık haberciler.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Evlilik boş iş çünkü sonu hiçliktir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

hiçlik gerçekte nasıl bir yaratıksın merak ediyorum.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
