Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü

Düğün hazırlıkları yapan bir damat adayı, nişanlısının evli bir doktorla 3 yıldır ilişki yaşadığını öğrenince nişanı bozdu. Aldatıldığını düğününe 60 gün kala suçüstü yakalayan damat adayı, lokma döktürdü.

"ALLAH KURTARDI"

Asayiş Berkemal'in aktardıklarına göre; Damat adayı lokma arabasına şu yazıyı astı: "Hemşire nişanlım İlknur K. ile evli Dr. Abdullah K'nin 3 yıldır birlikte olduğunu ve aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve nişanı attım. Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun."

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Yaşanan olay çevrede dikkat çekti. Lokma arabasının üzerindeki yazıyı gören dönüp bir daha baktı. Vatandaşlar lokmadan alırken bir yandan da damat adayına destek verdi.