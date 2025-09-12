Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım

Nikah randevusu sırasında yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenen bir vatandaş, duruma tepki göstererek evlilik sonrası dava açacağını açıkladı.

"BÖYLE BİR SAÇMALIK YOK"

Nikah için başvuran vatandaş, yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Görevliyle yaptığı görüşmede "Ben sadece kızlık soyadımı kullanamıyor muyum?" diye sorduğunu belirten vatandaş, "Yasalarda öyle bir şey yok dedi. Sinirliyim ve aşırı gerginim. Böyle bir saçmalık da yok" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"İLK GÜN DAVA AÇACAĞIM"

Evlendikten sonra bu duruma sessiz kalmayacağını vurgulayan vatandaş, "Evlendikten sonraki ilk gün dava açacağım" diyerek hakkını arayacağını söyledi.