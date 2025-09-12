Haberler

Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nikah randevusu almaya gitti, öğrendiği gerçekle şoke oldu: Dava açacağım
Haber Videosu

Nikah randevusunda yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenen genç kız, "Böyle bir saçmalık yok, evlendikten sonraki ilk gün dava açacağım" diyerek tepki gösterdi.

Nikah randevusu sırasında yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenen bir vatandaş, duruma tepki göstererek evlilik sonrası dava açacağını açıkladı.

"BÖYLE BİR SAÇMALIK YOK"

Nikah için başvuran vatandaş, yalnızca kızlık soyadını kullanamayacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Görevliyle yaptığı görüşmede "Ben sadece kızlık soyadımı kullanamıyor muyum?" diye sorduğunu belirten vatandaş, "Yasalarda öyle bir şey yok dedi. Sinirliyim ve aşırı gerginim. Böyle bir saçmalık da yok" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"İLK GÜN DAVA AÇACAĞIM"

Evlendikten sonra bu duruma sessiz kalmayacağını vurgulayan vatandaş, "Evlendikten sonraki ilk gün dava açacağım" diyerek hakkını arayacağını söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.