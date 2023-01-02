Nikah memurundan skandal hata! Gelini başka bir adamla evlendirdi

Evlendiğini düşünen genç çift, nikahtan birkaç gün sonra ortaya çıkan büyük hatayla hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü nikah memuru damadın TC numarasını karıştırdı. Bu nedenle gelin de başka bir adamla evlenmiş oldu. İkili, başlarına gelen üzücü olaydan sonra anlaşamayarak boşandı. Nikah memuru hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Yaptıkları yoğun hazırlığın ardından dünyaevine girdiğini düşünen genç çift, nikahtan birkaç gün sonra ortaya çıkan hatayla hayatlarının kabusunu yaşadı. Nikahtan birkaç gün sonra ikametlerini taşımak isteyen çift, gelinin başka bir adamla evliği olduğunu öğrendi. Yaşanan talihsiz durumun ardından işler bir anda karıştı.

BALAYINA ÇIKAMADAN AYRILDILAR

Show Haber'de yer alan habere göre neye uğradığını şaşıran çift gerginlik yaşadı. Bunun üzerine de genç çift, daha balayına bile çıkamadan ayrıldı. Başlarına gelen olay hakkında konuşan damat, "Büyük bir hata, skandal. Evlendim sandığım kadın, 2-3 gün başkasıyla evli kaldı. İnsanlar duyunca dalga geçiyor. Benim balayına gidip mutluluk yaşamam gerekirken bana acıyı yaşattılar." dedi.

DÜZELTMEK İÇİN BELEDİYEYE KOŞTULAR

Olayın ardından hemen belediyeye giden gençler, yapılan yanlışlığı anlatarak düzeltmek istedi. Belediye yetkilileri ise TC kimlik numaralarında hata yapıldığını belirterek, gelini doğru kişi ile evlendirdi. Ancak bu da yeterli olmadı. İçine kuşku düştüğünü söyleyen damat ve gelinin arası bozuldu. İkili evliliklerini bitirme kararı aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İki genç, nikah memuru ve belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailesinin perişan olduğunu söyleyen damat "Ailem perişan. Evliliğimin bittiğine mi yansınlar, böyle bir hatayla karşılaştığımıza mı yansınlar" ifadelerini kullandı.