Nikah masasındaki damadın görüntüsü izleyenleri ikiye böldü: Uzun sürmez bu evlilik

Nikah esnasında imza atılırken müşterisi arayınca reddetmeyip açıp konuşan damadın görüntüsü izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim "Adam kötü bir şey yapmamış. Ekmek parası neticede" şeklinde yorum yaparken, bir kesim de "Uzun sürmez bu evlilik" diyerek damadın davranışına tepki gösterdi.

Nikah töreninde yaşanan sıra dışı bir olay, sosyal medyada gündem oldu. İmza atma anında müşterisinin aramasını reddetmeyen damat, telefonu açıp konuşmaya başladı.

"BU EVLİLİK UZUN SÜRMEZ"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir kesim damadı savunarak, "Adam kötü bir şey yapmamış, sonuçta ekmek parası" yorumunda bulundu. Ancak bazı kullanıcılar ise damadın bu tavrını eleştirerek, "Bu evlilik uzun sürmez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Nikahın en özel anında yaşanan bu olay, kısa sürede gündem olurken çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

