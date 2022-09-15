Nikah masasında damadın memura verdiği cevap olay oldu:'Aneey ne diyorsun'

Şanlıurfa Reyhanlı Belediyesi'nin nikah salonunda gerçekleştirilen bir nikah töreninde, damat nikah memuruna verdiği cevapla salondaki misafirleri güldürdü. Nikah memurunun sözlerinin ardından "evet" demesi beklenen damat adayının bir anda salondaki misafirlerin arasında bulunan annesine dönerek "anne ne diyon?" diye seslenmesi salondakileri oldukça güldürdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Evlenmek için ilk adımlarını atmaya nikah masasına oturan genç çiftin nikah töreni, damat adayının nikah memuruna verdiği cevapla unutulmayacak anlara sahne oldu. Reyhanlı Belediyesi'nin nikah salonunda gerçekleştirilen törende, nikah memuru damadın cevabını almak için damada soruyu yöneltince olanlar oldu.

"ANNE NE DİYON?"

Nikah memurunun sözlerini tamamlamasının ardından "evet" demesi beklenen damat adayının bir anda salondaki misafirlerin arasında bulunan annesine dönerek "anne ne diyon?" diye seslenmesi, salonda bulunan insanların kahkaha atarak gülmesine sebep oldu. Damat adayı, daha sonra kahkaha ve alkış seslerinin arkasından nikah memurunun sorusuna "evet" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADAN İLGİNÇ YORUMLAR GELDİ

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolar arasına giren videoya yorumlar da geldi. Kimi kullanıcılar ''özgür irade nerede?'' derken kimileri de ''memurun kalkıp gitmesi gerekmiyor mu?'' diyerek yorum yaptı.