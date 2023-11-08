Niğde'de BİLSEM Öğrencileri Huzurevi Ziyareti

Niğde'de Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencileri, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla vakit geçirdi ve onlara moral verdi.

Niğde'de Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencileri, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

BİLSEM'den yapılan açıklamaya göre, değerler eğitimi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'ni ziyaret ederek, orada kalanlarla vakit geçirdi.

Büyüklerin ellerini öpen öğrenciler, mini konserle yaşlıları eğlendirdi, onlara moral verdi.

Yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, minik hediyelerle onların gönüllerini aldı.

Ziyaretin sonunda BİLSEM Müdürü Ahmet Kılıç, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi Müdürü Cemil Öztürk'e çiçek takdim etti.