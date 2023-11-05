Niğde'de ava giden kişi arkadaşının tüfeğiyle öldü
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Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde'nin Çamardı beldesine gelen 7 kişilik gruptan M.Ç. (43), Yelatan köyü yakınlarında avlandıkları sırada arkadaşı A.B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Yaşam