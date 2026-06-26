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Niğde'de Arı Sokan Adam Hayatını Kaybetti

Niğde'de Arı Sokan Adam Hayatını Kaybetti
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde evinin önünde arı sokan 64 yaşındaki Faik Akbulut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde evinin önünde arı sokan Faik Akbulut (64) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Altunhisar ilçesinin Karakapı beldesinde evinin önündeyken arı sokan Faik Akbulut, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, durumu ağırlaşınca Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Faik Akbulut, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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