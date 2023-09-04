Nevşehir'de selde hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de araçlarıyla beraber sele kapılarak hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün gece saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle 40 EK 339 plakalı otomobil sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri otomobili ve içerisinde bulunan şahıslar için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği otomobil yaklaşık 500 metre ileride dere yatağında bulunurken, otomobil içerisindeki Şevket Şimşek (62) ile eşi Zöhre Şimşek'in (60) cansız bedenlerine de ulaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edilen çift, Gülşehir ilçesine bağlı Hacıali köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - NEVŞEHİR