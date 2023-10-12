Nevşehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı
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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki 65 ABB 876 plakalı minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı.
Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.