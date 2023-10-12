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Nevşehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 14 Yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.