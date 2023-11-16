Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte meydana gelen ilk kaza, Cevher Dudayev Mahallesi'nde yaşandı. Kavşağa kontrolsüz giren sürücü, diğer şeritte ilerleyen sürücünün önüne çıkınca kaza kaçınılmaz oldu. Kazada savrulan otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine savruldu. Kazada yayalardan birisi kıl payı kurtulurken, diğer yaya otomobil ile bahçe duvarı arasında sıkıştı. Kazada yaralanan kadın Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KGYS kameralarına yansıyan bir başka kaza Sümer Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray istikametinden şehir merkezi istikametine giden tır, kırmızı ışıkta geçince minibüse çarpı. Tır şoförünün son anda yaptığı manevra kazaya engel olamadı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

15 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen kaza da KGYS kameralarına yansıdı. Vefa Küçük Caddesi'nde kavşakta yaşanan kazada ise otomobil sürücüsü, kontrolsüz şekilde kavşağa girdi. Sol şeritten gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobile sağ şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de hasar meydana geldi. - NEVŞEHİR