Nevşehir'de Kamyonet Yangını Söndürüldü
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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mustafa A. idaresindeki 50 LC 078 plakalı kamyonet, Göreme-Uçhisar yolunda hareket halindeyken alev aldı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa A. idaresindeki 50 LC 078 plakalı kamyonet, Göreme-Uçhisar yolunda hareket halindeyken alev aldı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Yaşam