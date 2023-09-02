Neslican Tay'ın ailesi Bodrum Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Genç yaşında hayata veda eden Neslican Tay'ın ailesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Genç yaşında hayata veda eden, azimli ve umut dolu mücadelesiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın ailesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle 2019 yılında, 20 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın Bodrum Belediye Meydanı'na heykeli dikilmişti. Tay'ın ailesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, azim ve kararlılıkla hayatta kalma mücadelesi veren Neslican Tay'ın hatırasını daima yaşatacaklarını söyleyerek ziyaretleri dolayısıyla aileye teşekkür etti.

Neslican Tay'ın annesi Fatma Tay, kardeşleri Nazlıcan Kocakaya ve Meriç Tay ile yeğeni Egemen Kocakaya ziyaret sonrası Neslican Tay'ın heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından çelikten yapılan Neslican Tay heykeli, Bodrum Belediyesi'ne hediye edilmiş ve belediyenin bahçesine yerleştirilmişti.