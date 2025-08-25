Nedeni evlendiği için değil! Gencin başından aşağıya ne bulduysa döktüler

Sakarya'da çıraklıktan ustalığa yükselen gencin başından motor yağı, yumurta, ketçap ve un döküldü. Genç baştan aşağıya siyaha boyanırken, tanınamaz hale geldi. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Sakarya'da mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi eden genç bir tamirci, iş arkadaşları tarafından geleneksel bir kutlamaya tabi tutuldu.

Bu anlamlı geçişi kutlamak isteyen meslektaşları, gencin başından aşağıya motor yağı, un, ketçap ve yumurta döktü. Bu ritüel sonrası, genç tamirci baştan aşağı siyaha boyanarak tanınamaz hale geldi.

Bu komik ve neşeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

