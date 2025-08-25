Nedeni evlendiği için değil! Gencin başından aşağıya ne bulduysa döktüler

Sakarya'da mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi eden genç bir tamirci, iş arkadaşları tarafından geleneksel bir kutlamaya tabi tutuldu.

USTA OLAN GENCİN BAŞINDAN NE BULDUYSA DÖKTÜLER

Bu anlamlı geçişi kutlamak isteyen meslektaşları, gencin başından aşağıya motor yağı, un, ketçap ve yumurta döktü. Bu ritüel sonrası, genç tamirci baştan aşağı siyaha boyanarak tanınamaz hale geldi.

Bu komik ve neşeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.