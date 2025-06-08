Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video
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Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video
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Arkeolog olduğunu söyleyen bir kişi, definecilerin ölüm nedenini gösteren bir video paylaştı. Kazılan alana tutuşturulmuş bez parçası atıldığında çıkan alev topu, metan gazı patlamasını ortaya koydu. Bu görüntü "Definecileri cinler öldürüyor" efsanesini de bitirdi.

Arkeolog olduğunu belirten bir kişi, define avcılarının ölümlerine ilişkin ortaya atılan "cin" efsanesine dikkat çeken bir video ile yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazılan bir alandan metan gazı çıktığını göstermek isteyen şahıs, tutuşturulmuş bir bez parçasını çukura atarak çarpıcı bir deney gerçekleştirdi.

KAZILAN ALAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bez parçasının alana atılmasının ardından çıkan alev topu, bölgede biriken metan gazının varlığını gözler önüne serdi. Bu görüntüler, yıllardır halk arasında dolaşan "Definecileri cinler öldürüyor" efsanesini de çürüttü.

DİKKATSİZ KAZILAR ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Videoda, yer altı gazlarının kapalı ve havasız ortamlarda birikerek patlayıcı hale geldiği vurgulanırken, dikkatsiz kazıların ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar da define arama faaliyetlerinde gerekli önlemlerin alınmaması durumunda benzer gaz patlamalarının yaşanabileceğine dikkat çekerek, izinsiz kazılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

Ayrıca bu vıdeo eskı bır vıdeo

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

Metan yazıda var doğru ama bazı çok kabılelerıde var bunlar kız alıp verırken evlenırken altın ile kız alıp verıyorlar bellı bır zaman sonra mesela 500 sene sonra sahıplenıyorlar altını

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