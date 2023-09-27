Nazilli'de Yağış Sonrası Belediye Başkanı İncelemelerde Bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur sonrası tüm ekiplere acil müdahale talimatı vererek Esenköy Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur sonrası tüm ekiplere acil müdahale talimatı vererek Esenköy Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Nazilli'de akşam saatlerinde artan sağanak yağış ilçe genelinde maddi hasara neden oldu. Yağış başladığı andan itibaren tüm ekipleri ile birlikte sahada olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Esenköy (Arpaz) Mahallesi başta olmak üzere hasar meydana gelen noktalarda incelemelerde bulundu. Kısa sürede yağışın vurduğu bölgelere ulaşan Nazilli Belediyesi ekipleri; yol, konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarı gidermek için çalışmalara başladı. Kapanan yolları bir bir açan ekipler, su basan iş yerlerinde ise tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Zafer Mahallesi 22 Sokak'ta halk otobüsünün yandığı haberini alan Başkan Özcan, ekipleri ile olay yerine giderek söndürme çalışmalarına da destek verdi.

Tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan; "Maalesef art arda kötü haberler aldığımız bir gün yaşıyoruz. Sabah Kuyucak'taki yangına müdahale etmiştik. Bugün aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarımızın ev ve işyerlerinde maddi hasar yaşadık. Can kaybının olmaması içimizi bir nebze de olsa rahatlatıyor. Biz selin oluşturduğu tahribat ile mücadele ederken bir halk otobüsünün yandığı haberini aldık. Ekiplerimizin bir kısmı orada. İnşallah tüm kurumlarımızla el ele bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" dedi. - AYDIN