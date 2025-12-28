Haberler

Nazilli'de kedi ile köpek arasındaki bağ dikkat çekiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Hükümet Konağı önünde yan yana yatarken görüntülenen hayvanlar, aynı kaptan mama yerken ve birbirlerine sevgi gösterirken dikkat çekiyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Hükümet Konağı önündeki bir kedi ve köpeğin arasındaki bağ görenlerin ilgisini çekiyor.

Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde Hükümet Konağı giriş kapısı yakınında soğuk havada bir kedi ile köpeğin koyun koyuna yatması görenleri şaşırtıyor. Aynı kaptan mama yiyip, zaman zaman köpeğin sırtında uyuyan kedi dikkat çekiyor. İki hayvan arasındaki bağ, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
