Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi aynı tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi de "Namaz kılmayanların tutması gerekmez" konusu oldu.

"NAMAZ VE ORUÇ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İBADETLER"

Bu yaklaşımların cahilce olduğunu belirten uzmanlar, namaz ve orucun birbirinden bağımsız ibadetler olduğunu vurguladı. İslami ölçülere göre örtünmeyen kadınlara da, "Oruç tutmalarına gerek olmadığı ve oruçlarının Allah katında kabul edilmeyeceği" şeklinde sözler sarf edildiğini belirten ilahiyatçılar bunun da yanlış olduğuna dikkat çekti.

Mirathaber'de yer alan habere göre, Allah'ın namaz kılma ve örtünme şartı koymadan orucu emrettiğini söyleyen ilahiyatçılar, oruca yönelmeyi engelleyici söylemde bulunmanın hayrı engelleyen büyyük bir günah olduğunu kaydetti.

Bu konuya Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayette şu şekilde yer verildi:

"Ramazan oruç tutmanız gereken ayıdır, insanlığa yol göstermek, hidâyetin apaçık delillerini ve doğruyu yanlıştan ayırt etmenin şaşmaz ölçüsü olan Furkan'ı açıklamak üzere, Kur'ân ilk olarak bu ayda indirilmeye başlanmıştır. O hâlde, içinizden her kim o aya sağ salim erişirse, onu baştan sona oruçlu geçirsin. Fakat her kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucunu kaza etsin. Unutmayın ki, Allah bu ibadetleri sizin iyiliğiniz için ve size olan merhametinden dolayı emretmiştir: Zira Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bundan dolayıdır ki, oruç günleri olarak belirlenen sayıyı diğer günlerde kaza ederek veya fidye vererek tamamlamanız, size öğrettiği şekilde kendisini saygıyla anıp yüceltmeniz ve bunca nimetleri karşılığında O'na şükretmeniz için her türlü kolaylığı gösterir."