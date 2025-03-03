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Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, "Namaz kılmıyorsanız oruç tutmanız da gerekmez" düşünceleri artmaya başladı. Bu yaklaşımların cahilce olduğunu belirten ilahiyatçılar, namaz kılmayan veya başörtülü olmayanların da oruç tutabileceğini, çünkü hepsinin birbirinden bağımsız ibadetler olduğunu belirtiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi aynı tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi de "Namaz kılmayanların tutması gerekmez" konusu oldu.

"NAMAZ VE ORUÇ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İBADETLER"

Bu yaklaşımların cahilce olduğunu belirten uzmanlar, namaz ve orucun birbirinden bağımsız ibadetler olduğunu vurguladı. İslami ölçülere göre örtünmeyen kadınlara da, "Oruç tutmalarına gerek olmadığı ve oruçlarının Allah katında kabul edilmeyeceği" şeklinde sözler sarf edildiğini belirten ilahiyatçılar bunun da yanlış olduğuna dikkat çekti.

Mirathaber'de yer alan habere göre, Allah'ın namaz kılma ve örtünme şartı koymadan orucu emrettiğini söyleyen ilahiyatçılar, oruca yönelmeyi engelleyici söylemde bulunmanın hayrı engelleyen büyyük bir günah olduğunu kaydetti.

Bu konuya Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayette şu şekilde yer verildi:

"Ramazan oruç tutmanız gereken ayıdır, insanlığa yol göstermek, hidâyetin apaçık delillerini ve doğruyu yanlıştan ayırt etmenin şaşmaz ölçüsü olan Furkan'ı açıklamak üzere, Kur'ân ilk olarak bu ayda indirilmeye başlanmıştır. O hâlde, içinizden her kim o aya sağ salim erişirse, onu baştan sona oruçlu geçirsin. Fakat her kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucunu kaza etsin. Unutmayın ki, Allah bu ibadetleri sizin iyiliğiniz için ve size olan merhametinden dolayı emretmiştir: Zira Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bundan dolayıdır ki, oruç günleri olarak belirlenen sayıyı diğer günlerde kaza ederek veya fidye vererek tamamlamanız, size öğrettiği şekilde kendisini saygıyla anıp yüceltmeniz ve bunca nimetleri karşılığında O'na şükretmeniz için her türlü kolaylığı gösterir."

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Ben bu devirdeki kadar cehaletin yükseldiği bir devir görmedim. Yahu kuran meali Türkçe, açın bir bakın bir kere ya. Yolda görsen herkes din İslam atıp tutar, hiçbiri birşey bilmez. En cahil donemdeyiz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Nihayet dogru cevap vermisler. Hocalara katiliyorum, hepside birbirinden bagimsiz ibadetler..Yani namaz kilmayan biri elbette orucunu tutar, engel yok.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

millet ne kadar cahil oruç namaz.illa.kapalılar için değildir

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Herseyi yapmaya bir engel olmadigi gibi herseyi soylemeyede din adamalri bir engel gormez ordan bizden degilse burdan gelsin bize benzesin mantığıyla olur der fakat islami acip okumak ve ne oldugunu anlamak icin bunlara degil kitabin kendisine bakacaksin namaz kilmiyorsan dinden cikiyorsun nasil oluyorda oruc tutabiliyorsun ben kitaba bakmam okumam duyduklarimla yetinir birde onlari yorumlarim diyorsan oyle bir islam yok habeirn olsun muslumansan hepsini yapacaksin islam diyor bunu ben degil

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Haber YorumlarıSedat Sedat:

Millet uzaya gidiyor, bizim derdimize bak:)))))))))))

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