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Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette "deprem" seçeneğinin bulunmamasına tepki gösterdi. Görür "Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın yurttaşlara, " Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarına tepki gösterdi. Görür sonuçlar arasında depremin olmamasını eleştirdi.

ASAL Araştırma, 26 ilde yurttaşa " Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkati çekti.

Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz

"HER ŞEY NORMAL GİBİ YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Halk TV'de Türkiye'nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar. Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle."

Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

Naci Görür Türkiye Deprem Eğitim Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan Sevinc:

Oy verdiğin partiye sor müteahhit zengin olacak diye. 80 metre daireyi 60 a indirmem

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