Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız

Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Haber Videosu

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'nın deprem üretme süresinin dolduğunu belirterek İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi. En büyük yıkımın Avrupa Yakası'nda yaşanacağını vurgulayan Görür, olası depremde deniz kıyısındaki bölgelerde ivme ve yıkım riskinin daha fazla olduğunu ifade etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Ege ile Marmara'da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem farkındalık söyleşisinde konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni bekleyen ciddi tehlikeye dikkat çekti.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Kuzey Anadolu Fayı'nın dünyanın en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu belirten Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR DUA EDİN, DURDURAMAZSINIZ"

Görür, fay hattının 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini, en son 1766'da meydana gelen büyük depremin üzerinden 250 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Marmara'nın deprem üretme süresi doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem doğanın değişmez yasalarıyla meydana gelir" ifadelerini kullandı.

"EN YÜKSEK RİSK AVRUPA YAKASI'NDA"

Depremde en büyük yıkımın Avrupa Yakası'nda görüleceğini söyleyen Görür, "Asya Yakası'nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki depremde en sağlam binalar bile zarar görür. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası depremde ivme ve yıkım riski çok daha yüksek" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

dua neden durdurmasin böyle dua durduramaz diyen imanını kaybeder kalbi muhurlenir cunku kurandaki Allah herseye gücü yeter ayetini inkar etmiş olur hiçbirsey imkansız değildir çünkü herseye gücü yeten bir Allah deprem de yangın da hepsi Allah in yönetiminde izin vermedikçe yaprak bile düşmez toplum ahlaklı dindar oldukça efendi oldukça kotulukler belalar azalır mesela fiyatlar arttığından beri neredeyse her ay deprem oluyor bela oluyor eskiden o kadar çok değildi çünkü insanlar bugünkü gibi geçim derdinde olmadığı için daha çok manevi duyguları ön plandaydi şimdi ise herkes nasıl geçimeceğim derdinde olduğu için maneviyatı önemsemiyor

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Gül:

Ya kardeş hâla ne bu cahillik be duayla bu işler olsa müslüman ülkelerinde deprem olmazdı bunu anlayamayacak kadar mi cahilsiniz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

haklısın dua yı küçümsemek insanı dinden çıkartabilir, ancak geçim derdi deprem sel yangın vb sebep değil sonuçtur, millet dinden güzel ahlaktan uzaklaştıkça başına bu belalar yağmur gibi yağıyor, ve artarak devam edecek.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

100 senedir bilemiyorsunuz işte önceden deprem olacağını fayın kırılacağını , depremler oluyor millet ölüyor ortaya çıkıyorsunuz ekranlarda yok şöyle yok böyle üfürükçüler

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne boktan tohum yapııyorsınuz. Birisi çıkıyor en rahat uyuyacağım. Yer İstanbul diyor. Bşr diğeri hadi ya. 7.2 olur diyor. Bence uzman yabancı deprem bilimciler soralım. Biz de dala bağlanmış bez parçası sallanıp uyuyorsa rüzgar, gidip bakın ıslak ise yağmur yağdığını bilenler çok. O yüzden rahat nşrakın insanları. Yabancıların ç yorumuna bakalım.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeymur:

herşeyi Allah ahavale edip beklemek cahillik ve aptallıktır. Deprem değil binalar öldürüyor o binalarıda Allah yapmadı ilim verdi ama bizimkiler faydalanmadı.....Eski binaların kiraya verilmesi yasaklanmalı....

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelimk:

9 şiddet nedir. atmanın da bir sınırı var.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Gül:

Şiddetle büyuklük nedir öğren öyle gel

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıMert Gül:

Şiddetle büyüklik nedir öğren öyle gel

yanıt4
yanıt5
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı

3-0 yenildiler, rövanşta 18'de 10 kişi kalmalarına rağmen turladılar
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi transferi bitirdi! Yarın sabah İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.