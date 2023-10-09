Mustafakemalpaşa'da av köpeklerine mikroçip takıldı

Mustafakemalpaşa'da evcil hayvanlara çip taktırılması zorunluluğu çerçevesindeki yasal uygulama hızla sürerken, Tatkavaklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nden 2023 yılı öncesinde başvurusu yapılan 100 av köpeğine, Dünya Hayvan Hakları Günü'ndeki mikroçip işlemi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'evcil köpek, kedi ve gelinciklere çip taktırma zorunluluğu' çerçevesindeki uygulamaya, Tatkavaklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü de dahil oldu. Mustafakemalpaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 9 veteriner hekim, Tatkavaklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nden daha önceden beyanname vererek başvurusu yapılan 300 av köpeğinden 100'üne mikroçip uygulaması gerçekleştirdi. Hem yoğunluk hem de mikroçip ve pasaport sıkıntısı sebebiyle başvurmalarına rağmen hayvanlarına çip taktıramayan kulüp üyeleri, Dünya Hayvan Hakları Günü'ndeki uygulamaya büyük ilgi gösterdi. - BURSA