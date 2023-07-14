Mustafakemalpaşa'da 14 yaşındaki çocuk çaya girerken boğuldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çaya giren 14 yaşındaki Kemal Durman boğuldu. Olayın ardından ekipler bölgeye sevk edildi ve Durman'a yapılan müdahale sonuç vermedi. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çaya giren Kemal Durman (14) boğuldu.

Üçüncü köprü mevkisinden serinlemek için Mustafakemalpaşa Çayı'na giren Kemal Durman, bir süre çırpınıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Çevredekilerce 1 saat sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Durman'a, sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durman, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)