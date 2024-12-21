Üye Girişi
Haberler
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 yaşındaki usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Eşi de kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, "Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.

Katıldığı bir davette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

EŞİ DE KANSER

Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Suriyeli protestocuların üzerine kurşun yağdırdılar
img

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
img

TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCemal Küçük:

Allah şifa versin inşallah

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

aloo ne koyuyum levent kirca

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun'dan kronometreli maç takibi
Maçın son anlarında telefonuna sarıldı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları 'Arda Turan' sesleriyle inledi
Stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
Yeni işi herkesin ağzını açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.