Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
79 yaşındaki usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Eşi de kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, "Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.
Katıldığı bir davette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğunu söyledi.
EŞİ DE KANSER
Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam