Mustafa Karataş, "Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

İftar ve sahur programlarında izleyici ile buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, yayına telefonla bağlanan kadın kadın izleyicinin sorusu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"EŞİMİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE TAHRİK EDİYOR"

Kadın seyirci "Hocam benim eşimin dayısıyla, dayısının kızıyla görüşmüyoruz. 7 yıldır küsüz. Eşime sarkıntılık yapıyor gözümün önünde ve tahrik ediyor" diyerek yayına damga vurdu.

"CANINA, NAMUSUNA, MALINA..."

Konuyu anlayamayan ilahiyatçı kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra "Ee dayısının kızıysa görüşmeyin. Eğer canına, namusuna, malına zarar geliyorsa akrabanla alakayı kesebilirsin" dedi.

"SÖYLEME BANA NE OLURSUN?"

Seyirci "Hocam" diyerek devam etmek isteyince Mustafa Karataş müdahale ederek "İftar saati bak çocuklar da var o tür şeyleri çok konuşmayın uzak durun oldu mu kardeşim? Günah olmasın" ifadelerini kullandı. Ancak seyirci "Bana şöyle söyledi" diyerek devam etmek isteyince ünlü ilahiyatçı "Söylediğini söyleme bana ne olursun? Sen şimdi çok şikayet olsun diye de konuştun ismini vermedin iyi ki" diyerek konuşmayı kesti.