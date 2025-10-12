Mustafa Bozkurt: Babam olmadı ki... Oğluma, 'Ben baba olmayı bilmiyorum, bana öğret' dedim

Babası 7 yaşındayken vefat eden ve ailesiyle birlikte fitre ve zekâtlarla hayata tutunan Mustafa Bozkurt, Haberler.com ekranlarında samimi açıklamalarda bulundu. Zorlu çocukluk yıllarını, ilk kazancını ve bugün Türkiye'nin en ünlü organizasyonlarını yöneten biri haline gelişini anlattı.

"7 YAŞIMDA BABAMI KAYBETTİM"

Bozkurt, küçük yaşta babasını kaybettiğini belirterek, "Biz başkalarının fitre ve zekâtlarıyla büyüdük. Ablam aile için okulu bırakıp evlenmek zorunda kaldı. Babamız öldükten sonra herkes bize 'Serseri olurlar' dedi" ifadelerini kullandı. İlk parasını ortaokulda amcasının kahvesinde çalışarak kazandığını söyleyen Bozkurt, "Ne olursa olsun her yaşımda mutluydum" dedi.

"EŞİM BENİ PALYAÇO OLARAK TANIDI"

Üniversite yıllarında jonglörlük yaptığını anlatan Bozkurt, "Eşim beni palyaço olarak tanıdı ve bunu hiç saklamadım" dedi. Gençlik yıllarında Tarkan'ın konserine gidebilmek için minibüse binmeyip bir ay yürüdüğünü belirterek, "O dönem Bostancı Gösteri Merkezi'ne çıkacağım demiştim, sonunda orada ödül aldım" sözleriyle kararlılığını vurguladı.

"BİR GÜN OĞLUMA, 'BEN BAMA OLMAYI BİLMİYORUM' DEDİM"

By Mustafa markasının bugün yılda ortalama 100 düğün yaptığını açıklayan Bozkurt, "Türkiye'nin en zengin ailelerinin düğünlerini organize ediyoruz" dedi. Oğluna merhum babasının adını yaşatmak için "Mehmet" ismini verdiğini belirterek, "Bir gün oğluma 'Ben baba olmayı bilmiyorum' dedim, çünkü bir babam olmadı" sözleriyle duygusal anlar yaşattı.