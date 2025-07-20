Muslu Belediyesi'nde Duygusal Nikah Töreni

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Zonguldak'ta Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahını kıydı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Sibel Altaytaş, hem kızı hem de damadı için samimi dileklerde bulundu.

ZONGULDAK'ta Muslu Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Sibel Altaytaş, kızı İldem Altaytaş ile Yüksel Karaman'ın nikahlarını kıydı.

Kilimli ilçesinde bağlı Muslu beldesinde Belediye Sosyal Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde davetliler, İldem Altaytaş ve Yüksel Karaman'ın nikah ve düğünü için bir araya geldi. İldem ve Yüksel çiftinin nikahını kıymak için sahneye Muslu Belediyesi'nin 20 yıllık nikah memuru gelinin annesi Sibel Altaytaş çıktı. Davetlileri selamlayan Sibel Altaytaş, "Çok teşekkür ederim hepinize, bilmiyorum. Kızımın nikahını kıymak bana nasip oldu. Ağlarsam kusura bakmayınö diyerek başladığı konuşmasını "Sevgili kızım ve sevgili oğlum belediyemize gelerek evrakınızla beraber bizlere müracaatta bulundunuz. Ben de yaptığım araştırmalar neticesinde evlenmenize engel bir durumla karşılaşmadımö dedi. Alyataş, kızına ve damadına tek tek "Eş olarak kabul ediyor musunuz'ö sorusunu da sordu. "Evetö cevaplarının ardından kızını ve damadını eş ilan eden Altaytaş damadına "Öncelikle Yüksel, kızımı hiç üzme. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Çok mutlu et çocuğumu, üzme. Üzdüğün an ben varım. Yavrularım bir ömür mutlu olunö diyerek aile cüzdanını çifte takdim etti. Davetliler hem nikah memurunu hem de çifti alkışladı.Genç çift ve davetliler daha sonra danslarla eğlenirken, gelin ve damat zeybek oynadı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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