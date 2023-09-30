Müslin Kumaşına İlgi Artıyor

Müslin bezi yeniden gözde oldu, siparişler arttı. Hava sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar rahat kıyafetler tercih etmeye başladı. Müslin kumaşı ise pamuk olması, rahat olması ve terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor.

Müslin kumaşa ilgi arttı

Müslin bezi yeniden gözde oldu, siparişler arttı

DENİZLİ - Yıllar önce çocuk bezi olarak kullanılan müslin kumaşından yapılan kıyafetler küresel iklim değişikliğinden dolayı yeniden cazip hale geldi.

Hava sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyir etmesinin ardından vatandaşlar yeniden rahat kıyafetleri tercih etmeye başladı. Vatandaşlar tercihi olan müslin kumaşlarda ise siparişlere yetişmekte güçlük çekiliyor. Müslim kumaş üreticisi olan Melda Mustak, "1960'lı yıllarda bebek bezi olarak üretildikten sonra hazır bezlerin yaygınlaşmasıyla müslin kumaşı değerini kaybetti. Bizde unutulan bu kumaşı dokumaya aldık. Yüzde yüz pamuk olan müslin bezinden kadın kıyafetleri, yatak örtüleri, peştamal ve ev tekstilinde kullanıyoruz. Otomatik tezgahlarda pamuk ipliğinden ham olarak dokunduktan sonra boyahane ve yıkama işlemlerinin ardından mamul hale geliyor. Ardından konfeksiyonda yatak örtüsü, kadın ve erkek giysileri, peştamal, bornoz ve ev tekstili olarak, evde ve giyimde kullanılabilecek bütün ürünleri yapabiliyoruz. Müslim kumaşının tercih edilmesinin sebebi, pamuk olması, rahat olması, terletmemesi, gerek örtü olarak gerekse de kıyafet olarak kullanılabilmesidir" dedi.