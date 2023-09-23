Muş Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Esenlik köyünü ziyaret etti

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, tarihi Esenlik köyünü ziyaret ederek yönlendirme tabelaları ve panolarının yerleştirmesini gerçekleştirdi.

Bulanık ilçesine bağlı Esenlik köyünü beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Bulanık ve Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ile birlikte ziyaret eden İlçe Kaymakamı Oğuzhan Ocak, köyü muhtarı Nejdet Doğrusoy ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Esenlik köyündeki tarihi yerleri ziyaret eden Kaymakam Ocak, Bulanık Yerel Eylem Gurubu Derneği kırsal turizm alt yapısının geliştirilmesi projesi çerçevesinde Esenlik köyünde Şeyh İbrahim Türbesi, Mollakent köyünde, Mollakent Medresesi ve Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü bilgilendirme panoları ve yönlendirme tabelaları yerleştirmesini gerçekleştirerek tarihi yerleri ziyaret etti. Hazret-i Peygamber Efendimizin soyundan olan Seyyid Şeyh Aynü'l Melek tarafından camii, zaviye, medrese, kulleteyn ve çeşmeden oluşan bir külliye inşa etmesinin miras olduğunu ifade eden Kaymakam Ocak, kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlamış yuvarlak kemeri inceledi. Köydeki çilehane 'mezar odası' olarak bilinen alanı gezen Kaymakam Ocak, mezar odasına inişi sağlayan kısa yoldan geçerek incelemelerde bulunup dua etti. Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Ocak, köylülere birlikte tarihi değerlere sahip çıkılmasına vurgu yaparak kendilerine yöneltilen istek ve talepleri dinledi. Kaymakam Ocak, köydeki ilk ve ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya gelerek okulun fiziki durumu ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Köy ziyareti sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Ocak, çocuklara çikolata gibi ikramda bulunarak vatandaşlar ile selamlaşıp köyden ayrıldı. - MUŞ