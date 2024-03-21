Muş Belediyesi'nden Özel Çocuklara Sinema Etkinliği

Muş Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek özel çocukları sinema ile buluşturdu. Ali Kuşçu Özel Eğitim Okulu bünyesinde eğitim gören özel öğrencilere yönelik, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, +1 farkındalık konusuna vurgu yapıldı.

Özel öğrencilerin yüzlerindeki memnuniyet ifadesi, etkinliğin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Asya, yaptığı açıklamada, şehrin fiziksel imarının yanı sıra toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerle de gönüllere dokunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Asya, engellilerin toplumun aynası olduğunu ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü faaliyette yer alacaklarını ifade etti.

"Bugün özel çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz sinema ve eğlence etkinliği ile mutluluklarına ortak olduk," diyen Başkan Asya, toplumun önemli bir parçası olan bu bireylerin yanında olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Muş Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmek için azami gayret gösterdiğini aktaran Asya, belediye olarak engelli bireylerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.