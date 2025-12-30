Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri dronla görüntülendi

ERZİNCAN ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yabani hayvan popülasyonunda artış yaşanırken, çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) de dronla görüntülendi.

Yağan karla yüksek kesimleri beyaza bürünen Munzur Dağları'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın karlı zirvesinde görünen ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu keçiler, dronla görüntülendi.