Munzur Dağları'nda Dronla Yaban Keçileri Görüntülendi
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda dağ keçileri dronla görüntülendi. Yaban hayatını inceleyen görüntü yönetmeni Süleyman Mermer'in kaydettiği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
ERZİNCAN'ın Kemah ilçesindeki Munzur Dağları'nda sürü halinde dolaşan dağ keçileri, dronla görüntülendi.
Kemah ilçesi Munzur Dağları'nda yaban hayatını inceleyen görüntü yönetmeni Süleyman Mermer, burada dolaşan yaban keçilerini dronla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam