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Munzur Çayı'nın taşması sonucu kapanan Ovacık yolu açıldı

Munzur Çayı'nın taşması sonucu kapanan Ovacık yolu açıldı

Yaşam Haberleri

Tunceli'de sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı'nın taşmasıyla kapanan Ovacık yolu ulaşıma açıldı. Yağışın durmasıyla ekipler yolu trafiğe açtı.

TUNCELİ'de sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı'nın taşmasıyla kapanan Ovacık yolu ulaşıma açıldı.

Sağanak yağışla debisi yükselen Munzur çayı, 2 gün önce, 3 ayrı noktadan taştı. Tarım arazilerini ve bazı turistik işletmelerin bahçelerini su altında bırakan yağış nedeniyle Ovacık kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Yağışın durmasıyla ekipler, yollara düşen kaya parçaları ile yağışın taşıdığı eşyaları temizleyerek yolu trafiğe açtı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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