Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu

Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
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Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
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Sivas'ın Sarıyar Köyü'nde muhtar, cami hoparlöründen yaptığı anonsla su kullanımına dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında köye gelen vatandaşları hedef alan muhtar, "Salatalığı, domatesi yiyorsunuz, sonra kaçıyorsunuz. 24 saat motor çalışıyor, bu köye su yetmiyor" diyerek sert bir uyarıda bulundu.

Sivas merkeze bağlı Sarıyar Köyü'nde yazlıkçı nüfusun artmasıyla birlikte su sıkıntısı baş gösterdi. Köy muhtarı, cami hoparlöründen yaptığı anonsla hem köy halkına hem de şehir dışından gelen misafirlere seslendi.

"SALATALIĞI, DOMATESİ YİYİP..."

Ses tonundan oldukça öfkeli olduğu anlaşılan muhtar, "İstanbul'dan, Ankara'dan geliyorsunuz. Burada duruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Salatalığı, domatesi yiyorsunuz ondan sonra kaçıyorsunuz. 24 saat motor çalışıyor, bu köye su yetmiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

"MUHTAR BİRAZ FAZLA GERİLMİŞ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Adam haklıdoğru söylüyor", "Muhtar biraz fazla gerilmiş", "Domates, salatalık hassasiyeti önemli", "Önce can sonra canan demiş muhtar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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